НАЦПРОЕКТЫ: комфортные проекты для областных городов

Сегодня для поддержки предпринимателей, работающих в туристической отрасли, действуют сразу несколько федеральных и региональных программ поддержки. Так в Ленинградской области можно получить субсидию на возмещение части затрат, предназначенных для создания мест размещения, в том числе гостевых комнат...