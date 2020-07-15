15 июля 2020

Новости

НАЦПРОЕКТЫ: комфортные проекты для областных городов

15 июля 2020

Кириши, Волхов, Коммунар, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Предприниматели в сфере туризма Ленинградской области могут получить субсидию на возмещение части затрат. Заявки принимаются до 7 августа текущего года.

15 июля 2020

Сегодня для поддержки предпринимателей, работающих в туристической отрасли, действуют сразу несколько федеральных и региональных программ поддержки. Так в Ленинградской области можно получить субсидию на возмещение части затрат, предназначенных для создания мест размещения, в том числе гостевых комнат...

14 июля исполняется 277 лет со дня рождения Гавриила Державина

14 июля 2020

«Поэзия Державина – это сама Россия…»

НАЦПРОЕКТЫ: в Торошковичах строят новый водопровод

14 июля 2020

Работы по строительству почти 10 километров нового водопровода в Лужском районе завершатся в сентябре этого года...

Куклы в ожидании…

13 июля 2020

Остречинская Голгофа

13 июля 2020

Предприниматели Ленинградской области уже получают первые микрозаймы по программе «E-commerce»

13 июля 2020

Этот совершенно новый микрофинансовый продукт представителям малого и среднего бизнеса предлагает Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. «E-commerce» можно направить на компенсацию расходов, связанных с организацией электронной торговли. Микрозайм уже доступен для заявителей – участников электронных торгов...

Выборы губернатора Ленинградской области

10 июля 2020

Говорим по-вепсски

10 июля 2020

Говорим по-вепсски

09 июля 2020

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