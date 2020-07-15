НАЦПРОЕКТЫ: комфортные проекты для областных городов
Кириши, Волхов, Коммунар, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
Кириши, Волхов, Коммунар, Ивангород, Новая Ладога и Сясьстрой участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
Сегодня для поддержки предпринимателей, работающих в туристической отрасли, действуют сразу несколько федеральных и региональных программ поддержки. Так в Ленинградской области можно получить субсидию на возмещение части затрат, предназначенных для создания мест размещения, в том числе гостевых комнат...
«Поэзия Державина – это сама Россия…»
Работы по строительству почти 10 километров нового водопровода в Лужском районе завершатся в сентябре этого года...
Этот совершенно новый микрофинансовый продукт представителям малого и среднего бизнеса предлагает Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. «E-commerce» можно направить на компенсацию расходов, связанных с организацией электронной торговли. Микрозайм уже доступен для заявителей – участников электронных торгов...